“La politica si ricorda della scuola solo per bugie irresponsabili I sindacati rallentano le riforme” L’affondo di Suor Alfieri

(Di martedì 20 settembre 2022)Anna Monia, paladinalibertà educativa, da poco nominata cavaliereRepubblica, in una lunga intervista a La Verità si scaglia contro i partiti in vista delle elezioni. L'articolo .

Dpf66_ : @GGoogleenzo @sole24ore La politica non è religione, ricorda questo - dimaio_laltro : Il #XXSettembre cade l’anniversario della #brecciadiportapia, una data che ci ricorda quanto sia necessario lavorar… - Kweedado : RT @provinciapavese: E' morto Virginio Rognoni: il ricordo della politica - provinciapavese : E' morto Virginio Rognoni: il ricordo della politica - osporconatore : @PBurattini Ricorda il tuo leader politico: “se perdo il referendum lascio la politica....” ad ognuno il suo.... -

... da Gorbaciov ad Angela Merkel fino a Shinzo Abe, proprio lo scorso anno, che Draghiin ... Ideali che dovrebbero 'guidare la nostraestera in modo chiaro e prevedibile'. Se si traccia ...'Lasidelle imprese solo in campagna elettorale... Se ne dovrebbero ricordare, invece, quando sono in Parlamento, facendo misure che sostengano le imprese in questo difficilissimo ...Giornalista e politico di valore (fu anche vicesindaco di Firenze), era presidente della Fondazione Turati Lutto nel mondo della politica e del giornalismo toscano: è morto a 79 anni (era nato il 1 ma ...La politica è quasi assente, per questo motivo ci pensa il Fridays for future e il Legambiente a ricordare quanto sia importante la questione ambientale ...