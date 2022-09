La moda per le Marche: il più generoso, il patron di Tod's (Di martedì 20 settembre 2022) Un milione di euro di aiuti. Questa la cifra donata dall’imprenditore moda Diego Della Valle e dalla sua famiglia per sostenere le altre duramente colpite dall’alluvione che si è abbattuto sulle Marche. Una somma ingente di aiuti per sostenere la Regione con i soccorsi alla popolazione e ai comuni. Diego Della Valle ritratto nel suo ufficio negli headquarters di Sant’Elpidio a Mare (Photo: Getty Images). La calamità che si è abbattuta sul territorio circostante la provincia di Ancona e Pesaro ha scosso i proprietari del gruppo Tod’s, che oltre all’omonimo brand controlla marchi come Hogan, Fay e Roger Vivier e che ha la sua sede principale proprio in provincia di Fermo, a Sant’Elpidio a Mare, nei pressi di Civitanova Marche. Nessun danno è stato registrato dall’azienda, ma i vertici non solo hanno offerto il loro aiuto economico, ma ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 settembre 2022) Un milione di euro di aiuti. Questa la cifra donata dall’imprenditoreDiego Della Valle e dalla sua famiglia per sostenere le altre duramente colpite dall’alluvione che si è abbattuto sulle. Una somma ingente di aiuti per sostenere la Regione con i soccorsi alla popolazione e ai comuni. Diego Della Valle ritratto nel suo ufficio negli headquarters di Sant’Elpidio a Mare (Photo: Getty Images). La calamità che si è abbattuta sul territorio circostante la provincia di Ancona e Pesaro ha scosso i proprietari del gruppo Tod’s, che oltre all’omonimo brand controlla marchi come Hogan, Fay e Roger Vivier e che ha la sua sede principale proprio in provincia di Fermo, a Sant’Elpidio a Mare, nei pressi di Civitanova. Nessun danno è stato registrato dall’azienda, ma i vertici non solo hanno offerto il loro aiuto economico, ma ...

