La lotta per la parità di genere? Una Missione da bambini

Sofia è una piccola calciatrice di grande talento. Da quando è entrata nella Libertas, la squadra ha cominciato a vincere. Ma un conto è giocare, un altro è ambire a diventare viceallenatrice. Una femmina? Non si è mai visto. Non c'è nemmeno il nome per dirlo. Un allenatore è un mister. Un'allenatrice, o vice, come si chiamerà? La delusione è forte, la rabbia ancora di più. Ma Sofia non ci sta e da qui parte – con il suo compagno Leone – per la sua Missione parità (Garzanti), combattendo per la parità di genere, dentro e fuori il campo. E grazie all'aiuto della maestra Violetta e del libro magico, ci saranno tanti cambiamenti. Lo racconta in modo leggero, divertente ma ricco di contenuti e di rinvii ad approfondimenti, il nuovo libro di Maria Scoglio, sceneggiatrice e autrice tv, e di Cristina Sivieri Tagliabue,

