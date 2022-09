La Lega attacca: “Bergamo città con più incidenti in Italia”; Zenoni: “La nostra polizia locale fa più rilievi” (Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. “Apprendiamo con dispiacere da una classifica stilata su dati Istat che Bergamo risulta la città Italiana con più incidenti stradali in proporzione alla sua popolazione. Da anni denunciamo la pessima gestione della mobilità dell’assessore Stefano Zenoni che, in questi 8 anni di amministrazione, ha messo in campo politiche esclusivamente ideologiche e non calate sulla realtà”. È un attacco duro e diretto quello sferrato dai consiglieri comunali della Lega Enrico Facoetti, Alessandro Carrara, Alberto Ribolla, Stefano Rovetta, Giacomo Stucchi e Luisa Pecce che, basandosi su una graduatoria che tiene conto degli incidenti rilevati dal 2016 al 2020, mette in discussione l’operato del Comune in ambito sicurezza sulle strade. “Oltre a spacciare ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 settembre 2022). “Apprendiamo con dispiacere da una classifica stilata su dati Istat cherisulta lana con piùstradali in proporzione alla sua popolazione. Da anni denunciamo la pessima gestione della mobilità dell’assessore Stefanoche, in questi 8 anni di amministrazione, ha messo in campo politiche esclusivamente ideologiche e non calate sulla realtà”. È un attacco duro e diretto quello sferrato dai consiglieri comunali dellaEnrico Facoetti, Alessandro Carrara, Alberto Ribolla, Stefano Rovetta, Giacomo Stucchi e Luisa Pecce che, basandosi su una graduatoria che tiene conto deglirilevati dal 2016 al 2020, mette in discussione l’operato del Comune in ambito sicurezza sulle strade. “Oltre a spacciare ...

