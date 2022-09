La fotocamera di iPhone 14 Pro non funziona sui social network (Di martedì 20 settembre 2022) Sono già emersi problemi piuttosto rilevanti per i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max, i modelli di punta della famiglia di smartphone targata Cupertino. Dopo le lunghe attese per averne uno tra le mani, molti utenti hanno ravvisato da subito... Leggi su europa.today (Di martedì 20 settembre 2022) Sono già emersi problemi piuttosto rilevanti per i nuovi14 Pro e Pro Max, i modelli di punta della famiglia di smartphone targata Cupertino. Dopo le lunghe attese per averne uno tra le mani, molti utenti hanno ravvisato da subito...

HTNOVO : HTNovo: La fotocamera di #Apple #iPhone14Pro trema | Puoi chiedere il cambio o aggiornare #iOS16 - iPhone_Italia : I possessori di iPhone 14 Pro si lamentano della lentezza dell’app Fotocamera - iPhone_Italia : In arrivo un aggiornamento correttivo per il copia/incolla e i problemi su iPhone 14 Pro entro la prossima settiman… - spidermac : Apple: la vibrazione della fotocamera dell’iPhone 14 Pro non è un problema hardware - Brunofolli : @vero_antonelli @rmb112 La prossima settima, anche per il fix della fotocamera del nuovo iPhone -