La ex: “Io, all’inferno con Genovese. Ci drogavamo, ho accettato i rapporti a tre solo per amore” (Di martedì 20 settembre 2022) La difesa della ragazza condannata a 2 anni e quattro mesi: “Mi ero illusa di trasformare l’Alberto di allora in un padre di famiglia” Leggi su lastampa (Di martedì 20 settembre 2022) La difesa della ragazza condannata a 2 anni e quattro mesi: “Mi ero illusa di trasformare l’Alberto di allora in un padre di famiglia”

GiacominoLosT : RT @EmanueleVendit1: La Roma è una cosa seria e lo stadio intero, la vera voce del tifo, ha parlato chiaramente. Ai tifosi importa della Ro… - Lorenzo76Asr : @EmanueleVendit1 CON MOURINHO FINO ALL’INFERNO. E ANCHE OLTRE. - Lorenzo76Asr : RT @EmanueleVendit1: La Roma è una cosa seria e lo stadio intero, la vera voce del tifo, ha parlato chiaramente. Ai tifosi importa della Ro… - marielSiviglia : RT @gianny0162: Per chi avesse dubbi,i referendum nel Donbass, potrebbero essere il preludio all'inferno...reazione veemente degli occident… - infoitinterno : La ex: “Io, all'inferno con Genovese. Ci drogavamo, ho accettato i rapporti a tre solo per amore” -