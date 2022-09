La difesa è un’arte minimalista

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 20 settembre 2022) Quando studiavo arte, d’estate, un amico neanche troppo intimo mi chiamo un pomeriggio per chiedermi aiuto. Faceva l’assistente di un noto scultore, uno dei più conosciuti e apprezzati a Roma, che gli aveva lasciato un progetto da mandare a una mostra all’estero, forse in Germania, mentre lui era nella strada sotto allo studio a giocare a carte – o forse era partito, aveva un impegno serio, non lo so, in ogni caso passava molto tempo a giocare a carte con i tizi del quartiere, mi aveva detto il mio amico, e quando aveva una mostra si riduceva alle ultime 24 o 48 ore, lavorando senza pause con la foga di uno sciamano. Il progetto in questione era per un disegno con al centro una spirale al carboncino, su un tipo di carta giapponese che all’epoca si comprava a Parigi (immagino adesso si trovi anche a Roma) di cui avevamo al massimo cinque o sei fogli. Avevamo le misure, più o meno, ...