La decisione della Nazionale su Politano: arriva il comunicato ufficiale (Di martedì 20 settembre 2022) Il Napoli ha trionfato a San Siro contro il Milan per 1-2, grazie alle reti di Matteo Politano e di Giovanni Simeone. Proprio il realizzatore del rigore, però, ha dovuto lasciare il campo di gioco prematuramente ha causa di un infortunio alla caviglia, facendo spazio ad Alessio Zerbin, il giovane esterno del Napoli, lo scorso anno impegnato con il Frosinone. Matteo Politano rientrava nella lista convocati della Nazionale italiana del ct Roberto Mancini per le partite conclusive della fase a gironi di Nations League, ma l’infortunio ha cambiato le circostanze. Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della SSC Napoli, infatti, il calciatore è rientrato a Napoli a causa delle valutazioni fatte dallo staff medico a Covercinao. Di seguito ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 settembre 2022) Il Napoli ha trionfato a San Siro contro il Milan per 1-2, grazie alle reti di Matteoe di Giovanni Simeone. Proprio il realizzatore del rigore, però, ha dovuto lasciare il campo di gioco prematuramente ha causa di un infortunio alla caviglia, facendo spazio ad Alessio Zerbin, il giovane esterno del Napoli, lo scorso anno impegnato con il Frosinone. Matteorientrava nella lista convocatiitaliana del ct Roberto Mancini per le partite conclusivefase a gironi di Nations League, ma l’infortunio ha cambiato le circostanze. Secondo quanto riportato dalSSC Napoli, infatti, il calciatore è rientrato a Napoli a causa delle valutazioni fatte dallo staff medico a Covercinao. Di seguito ...

marcocappato : Ancora nessuna decisione sulla riammissione della @ListaReferendum. Intanto mancano 6 giorni al voto. ++++Elezioni… - LiaQuartapelle : È giusta la decisione della Commissione europea di sospendere 7,5 mld di euro all’Ungheria, perché Orban non rispet… - enpaonlus : Intollerabile decisione contro animali stremati da siccità e incendi. Ancora una volta gli interessi elettorali pre… - Davide__Maffei : @paolorossi1965 La cosa importante è prendere una decisione e non avere più dubbi. Se si cambia lo si fa per prende… - bibillaqueen : RT @Ecatetriformis: L'UE sta ufficialmente diventando un'alleanza militare. Borrel ha affermato che i ministri degli Esteri UE hanno disc… -