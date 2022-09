La curiosa storia di Jomboy Media, la start up alla conquista dello sport USA (Di martedì 20 settembre 2022) L’impero dei Media sportivi lo fa in modo diverso: “Solo buone vibrazioni” New York Times, di Zach Schonbrun, pag. Poco dopo le 7 di una recente mattina, Jimmy O’Brien ha preso l’ascensore per raggiungere il suo ufficio a Midtown Manhattan, con un caffè nero ghiacciato in mano e una sola cosa in mente: l’espulsione di Rocco Baldelli. “Le persone si arrabbieranno se non la pubblichiamo per prima”, ha detto O’Brien. Per le due ore e mezza successive, nel suo ufficio d’angolo, strizzò gli occhi nel bagliore mattutino mentre Baldelli, manager dei Minnesota Thins, sbraitava e fulminava sui due schermi di fronte a lui. O’Brien scrutava ogni sillaba dell’interazione tra Baldelli e gli arbitri come se fosse un filmato di cronaca nera. Pausa. Riavvolgimento. Rallentatore. Pausa. Riavvolgimento. “Oh!” O’Brien gridò. Espirò, avendo decifrato il codice leggendo ... Leggi su tvzoom (Di martedì 20 settembre 2022) L’impero deiivi lo fa in modo diverso: “Solo buone vibrazioni” New York Times, di Zach Schonbrun, pag. Poco dopo le 7 di una recente mattina, Jimmy O’Brien ha preso l’ascensore per raggiungere il suo ufficio a Midtown Manhattan, con un caffè nero ghiacciato in mano e una sola cosa in mente: l’espulsione di Rocco Baldelli. “Le persone si arrabbieranno se non la pubblichiamo per prima”, ha detto O’Brien. Per le due ore e mezza successive, nel suo ufficio d’angolo, strizzò gli occhi nel bagliore mattutino mentre Baldelli, manager dei Minnesota Thins, sbraitava e fulminava sui due schermi di fronte a lui. O’Brien scrutava ogni sillaba dell’interazione tra Baldelli e gli arbitri come se fosse un filmato di cronaca nera. Pausa. Riavvolgimento. Rallentatore. Pausa. Riavvolgimento. “Oh!” O’Brien gridò. Espirò, avendo decifrato il codice leggendo ...

