La Corte costituzionale sceglie il suo nuovo presidente: in lizza per succedere ad Amato ci sono i tre vice De Pretis, Sciarra e Zanon (Di martedì 20 settembre 2022) La Corte costituzionale potrebbe avere la seconda presidente donna dopo Marta Cartabia, attuale ministra della Giustizia. Alle 15 i giudici della Consulta si sono riuniti per votare il successore di Giuliano Amato, con una platea di candidati che per la prima volta è a maggioranza femminile. La partita infatti si gioca tra i tre attuali vicepresidenti: Silvana Sciarra, Daria De Pretis e Nicolò Zanon. Dopo l'elezione, il nuovo presidente incontrerà i giornalisti in conferenza stampa. In mattinata invece ha giurato al Quirinale il professore di diritto amministrativo Marco D'Alberti, il giudice nominato da Sergio Mattarella in sostituzione di Amato, il cui mandato è scaduto lo scorso 18 ...

