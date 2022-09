La campagna della sinistra: minacce, insulti, aggressioni (Di martedì 20 settembre 2022) Lega e meloniani nel mirino dei militanti "democratici". L'ultimo assalto a Bologna: "Vi appenderemo tutti..." Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) Lega e meloniani nel mirino dei militanti "democratici". L'ultimo assalto a Bologna: "Vi appenderemo tutti..."

GiuseppeConteIT : Venerdì 23 settembre, dalle 18, vi aspetto tutti in Piazza Santi Apostoli, a Roma, per la chiusura della campagna e… - elio_vito : Il vittimismo, l’insofferenza alle critiche, l’intolleranza, l’invito a reprimere le contestazioni, la criminalizza… - borghi_claudio : Domani sera chiusura della campagna elettorale per Milano con Salvini e i sindaci. Parteciperò anch'io. Vi aspetto! - Simonet23038465 : RT @GiuseppeConteIT: Venerdì 23 settembre, dalle 18, vi aspetto tutti in Piazza Santi Apostoli, a Roma, per la chiusura della campagna elet… - ringetto65 : RT @GiuseppeConteIT: Venerdì 23 settembre, dalle 18, vi aspetto tutti in Piazza Santi Apostoli, a Roma, per la chiusura della campagna elet… -