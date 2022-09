La bizzarra teoria complottista dell’“inversione di genere delle élite” 

Leggi su facta.news

(Di martedì 20 settembre 2022) di Leonardo Bianchi Nel pensiero, nulla è mai come appare: c’è sempre qualcosa sotto che ci viene tenuto nascosto. Questo assunto si può applicare sia ai grandi eventi storici (come la pandemia o l’invasione russa dell’Ucraina) che agli aspetti più intimi e personali, come la propria identità dio il proprio orientamento sessuale. A tal proposito, negli ultimi anni sempre più celebrità e personalità pubbliche sono state accusate di occultare il loroper fini oscuri, o perché implicate in sordide cospirazioni per “corrompere” i minori e distruggere i “valori tradizionali”. Questasi chiama “inversione diélite” e ha un metodo di smascheramento, chiamato in gergo “transvestigazione”. Vediamo di seguito com’è nata e com’è riuscita a ...