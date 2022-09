(Di martedì 20 settembre 2022) Gennaro Ciotola, direttore sportivo ed ex talent scout del, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare dellapartenza della squadra di Luciano Spalletti: “Il Napoli ha avuto un avvio di stagione spumeggiante, anche se nessuno si aspettava questa partenza a razzo. Spalletti è stato bravo ad integrare tutti i nuovi calciatori. Le rivali stanno affrontando un momento delicato, il club azzurro e il Milan sono le candidate principali a vincere lo scudetto, sono le squadre più forti. L’Atalanta, invece, può essere l’outsider della stagione”. Giovani che hanno rubato l’occhio in Serie A? “All’Atalanta ci sono giovani di prospettiva futura. È stato ingaggiato Hojlund, un giovanissimo classe 2002, mi ha impressionato. Anche Scalvini è interessante, anche dopo le prestazioni della stagione passata. L’Udinese ha ragazzi ...

napolipiucom : Kvaratskhelia, il retroscena: 'Lo seguivo per il Cagliari. Grande colpo di Giuntoli' #Cagliari #CalcioNapoli… - SiamoPartenopei : CdS - Spalletti esalta Raspa-Politano, ma è meno contento di Kvaratskhelia: il retroscena della stampella - tuttonapoli : CdS - Spalletti esalta Raspa-Politano, ma è meno contento di Kvaratskhelia: il retroscena della stampella -

A svelare l'ultimo deidi mercato di Khvichaci ha pensato Willy Sagnol , ex difensore della nazionale francese e oggi Ct della nazionale georgiana. 'Sono stato molto deluso in passato per lui, ho ...Nel corso di una lunghissima intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha raccontato alcunisull'acquisto di Khvicha. 'La prima volta che ho visto Khvicha in un video eravamo nel cuore del lockdown. Lui avrà avuto diciannove anni, ma già bravo con i piedi. C'era ...Kvaratskhelia era seguito da diversi club europei, il retroscena svelato dal talent scout Ciotola che aggiunge: 'C'è un 2002 che mi ha impressionato'.Khvicha Kvaratskhelia, anche col Milan tra i migliori in campo, ha commentato la prestigiosa vittoria del Napoli a San Siro su Instagram.