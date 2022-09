nelloscavo : #Ucraina 20 civili uccisi da #Russia per ogni civile coinvolto da reazione di #Kiev #Kyiv L'analisi dei dati #ONU c… - repubblica : La Russia è il principale fornitore di armi all'Ucraina: mezzi corazzati e munizioni abbandonati nella ritirata raf… - repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Kiev annuncia: 'Abbiamo i dati personali dei mercenari della Wagner' - transnazionale : Kiev, Russia minaccia con referendum ma ha paura #spaziotransnazionale informa - GFucci58 : RT @LaNotiziaTweet: 'Putin vuole fermare la guerra prima possibile'. Erdogan svela i piani dello zar. È imminente un passo in avanti. 'I te… -

La vicepremier di" Iryna Vereshchuk: "Putin minaccia tutte le democrazie, l'Italia non cada nei suoi inganni" Il retroscena " Cecchini dalla, tentato omicidio a Biarritz del dissidente ..."Ricatto ingenuo con minacce e storie dell'orrore di 'referendum' e 'mobilitazioni' di chi sa combattere solo contro bambini e persone pacifiche. Ecco come appare la paura della sconfitta. Il nemico ...A oggi chi si rifiuta di prestare servizio militare rischia fino a dieci anni di carcere, ma la Duma ha approvato degli emendamenti per inserire delle aggravanti ..."Ricatto ingenuo con minacce e storie dell'orrore di 'referendum' e 'mobilitazioni' di chi sa combattere solo contro bambini e persone pacifiche. Ecco come appare la paura della sconfitta. Il nemico h ...