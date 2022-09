Kherson, Donetsk e Luhansk annunciano nuovi referendum per aderire alla Federazione russa (Di martedì 20 settembre 2022) Si ritorna a parlare di referendum in ucraina orientale. Nella regione di Kherson, amministrata da un governo filo russo, il governatore Vladimir Saldo ha mandato un messaggio alla popolazione: “Dopo aver considerato gli appelli delle organizzazioni pubbliche e dei residenti della regione, la dirigenza dell’amministrazione della regione di Kherson ha deciso di indire un referendum sull’adesione alla Federazione russa”. Già nelle scorse settimane l’amministrazione insediata dopo l’occupazione di alcune aree della regione di Zaporizhzhia aveva annunciato un imminente referendum. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy aveva avvertito che rifiuterà qualsiasi colloquio di pace con la Russia se si procedesse veramente al voto nelle aree ... Leggi su tpi (Di martedì 20 settembre 2022) Si ritorna a parlare diin ucraina orientale. Nella regione di, amministrata da un governo filo russo, il governatore Vladimir Saldo ha mandato un messaggiopopolazione: “Dopo aver considerato gli appelli delle organizzazioni pubbliche e dei residenti della regione, la dirigenza dell’amministrazione della regione diha deciso di indire unsull’adesione”. Già nelle scorse settimane l’amministrazione insediata dopo l’occupazione di alcune aree della regione di Zaporizhzhia aveva annunciato un imminente. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy aveva avvertito che rifiuterà qualsiasi colloquio di pace con la Russia se si procedesse veramente al voto nelle aree ...

UltimeNotiziee : #Borse russe: crollo delle azioni dopo l'annuncio dei #referendum per l'entrata nella Federazione Russa di #Kherson… - ilpiotr : Il Cremlino accelera l'organizzazione dei referendum per annettere i territori occupati e spinge per far votare Don… - CinziaSally : RT @pietrogranero: IL REFERENDUM SI FA - Dal 23 al 27 settembre si terranno i referendum sull'annessione alla Russia della Repubblica di Lu… - taigasbaron : ???? I leader delle repubbliche di Donetsk e Lugansk e della regione di Kherson hanno affermato che il referendum sul… -