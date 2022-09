Katia Ricciarelli: Lo Scherzo Degenera e Si Arriva Alle Mani! (Di martedì 20 settembre 2022) Scherzi a Parte è tornato su Canale 5 con una nuova edizione. Non è proprio filato tutto liscio nella prima puntata, visto che la nostra Katia Ricciarelli ha preso malissimo uno Scherzo organizzato a suoi danni da Enrico Papi e i suoi autori. La cantante è Arrivata persino a mettere le mani addosso alla complice dello Scherzo. Ma ecco quello che è accaduto! Katia Ricciarelli reagisce malissimo allo Scherzo di Papi Katia Ricciarelli è tornata in Tv e il suo ritorno non è passato di certo inosservato. L’ex moglie di Pippo Baudo è stata vittima di Scherzi a Parte. Sin qui, nulla di strano. Il problema è nato nel momento in cui Enrico Papi e i suoi autori, hanno avuto la brillante idea di fare uno Scherzo ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 20 settembre 2022) Scherzi a Parte è tornato su Canale 5 con una nuova edizione. Non è proprio filato tutto liscio nella prima puntata, visto che la nostraha preso malissimo unoorganizzato a suoi danni da Enrico Papi e i suoi autori. La cantante èta persino a mettere le mani addosso alla complice dello. Ma ecco quello che è accaduto!reagisce malissimo allodi Papiè tornata in Tv e il suo ritorno non è passato di certo inosservato. L’ex moglie di Pippo Baudo è stata vittima di Scherzi a Parte. Sin qui, nulla di strano. Il problema è nato nel momento in cui Enrico Papi e i suoi autori, hanno avuto la brillante idea di fare uno...

