Katia Ricciarelli | è finita nel peggiore dei modi | fiumi di lacrime per l’artista | Ecco cos’è successo

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 20 settembre 2022)è una delle donne di cui si sente parlare spesso. Essa non è soltanto una grandissima cantante ma è anche una persona che ama mettersi in gioco e partecipare ad avventure di ogni genere. Ma che cosa èquesta volta che ha portato addirittura la cantante a scoppiareha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo all’interno di un programma capitanato da Enrico Papi. Un’occasione in cui la donna non si è mostrata nel migliore deiin quanto, non solo ha perso le staffe ed è scoppiata a piangere, ma è arrivata addirittura ad alzare le mani. La difficile situazione in cui si è trovata laNelle ultime ore abbiamo visto...