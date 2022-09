Kate Middleton e Meghan Markle salutano Elisabetta II: il significato dei beauty look (Di martedì 20 settembre 2022) Negli ultimi anni sono state tantissime le voci di corridoio che avrebbero visto Kate Middleton e Meghan Markle ai poli opposti. Eppure entrambe, in occasione dei funerali della Regina Elisabetta II, hanno voluto rendere omaggio alla monarca con beauty look e accessori speciali. Non è mai facile dire addio, ancor di più ad una donna che forse prima ancora di essere stata una madre, una moglie e un’amica, è stata una grande regina. Elisabetta II si è spenta a 96 anni e ha lasciato un’eredità inestimabile nelle mani di suo figlio, diventato Re Carlo III. Dopo undici giorni d’attesa, si sono svolti ufficialmente i funerali che hanno calamitato l’attenzione totale su Londra. E mentre i capi di Stato hanno raggiunto il Regno Unito per rendere omaggio alla ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 settembre 2022) Negli ultimi anni sono state tantissime le voci di corridoio che avrebbero vistoai poli opposti. Eppure entrambe, in occasione dei funerali della ReginaII, hanno voluto rendere omaggio alla monarca cone accessori speciali. Non è mai facile dire addio, ancor di più ad una donna che forse prima ancora di essere stata una madre, una moglie e un’amica, è stata una grande regina.II si è spenta a 96 anni e ha lasciato un’eredità inestimabile nelle mani di suo figlio, diventato Re Carlo III. Dopo undici giorni d’attesa, si sono svolti ufficialmente i funerali che hanno calamitato l’attenzione totale su Londra. E mentre i capi di Stato hanno raggiunto il Regno Unito per rendere omaggio alla ...

