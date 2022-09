Kalani David muore annegato a 24 anni: era stato campione mondiale di surf (Di martedì 20 settembre 2022) L’ex campione di surf junior Kalani David è morto a 24 anni, secondo E’ Notizia. Secondo l’outlet, il nativo delle Hawaii soffriva della sindrome di Wolff-Parkinson-White, una condizione che causa battiti cardiaci irregolari e convulsioni periodiche. David è morto dopo aver avuto un attacco durante il surf. La notizia della morte dell’atleta è stata confermata anche dal suo amico, il fotografo Peter King, che ha condiviso sui social un toccante omaggio a Kalani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) L’exdijuniorè morto a 24, secondo E’ Notizia. Secondo l’outlet, il nativo delle Hawaii soffriva della sindrome di Wolff-Parkinson-White, una condizione che causa battiti cardiaci irregolari e convulsioni periodiche.è morto dopo aver avuto un attacco durante il. La notizia della morte dell’atleta è stata confermata anche dal suo amico, il fotografo Peter King, che ha condiviso sui social un toccante omaggio a. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

