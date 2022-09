Juventus, Gazzetta: “Oggi risposte sulla squalifica di Di Maria” (Di martedì 20 settembre 2022) Juventus DI Maria- La Juventus è tornata ad allenarsi con i pochi rimasti dalla mancata convocazione in Nazionale e recupero per gli infortunati. Periodo molto buio in casa Juventina, dopo aver trovato l’ennesima sconfitta ai danni del Monza. Ciò rappresenta una partenza davvero scioccante. Poco gioco convincente e, inoltre, la Juventus è stata tradita anche da chi dovrebbe portare sana mentalità in casa Piemontese. Stiamo parlando, ovviamente di Angel Di Maria che, al 40? della prima frazione di gioco è stato espulso, dopo aver rifilato una gomitata ad Izzo. Oggi ci sarà il vero e proprio riscontro su quante l’Argentino ne salterà, ecco cosa dice la Gazzetta sulla possibile squalifica del Fideo. “È atteso per Oggi il ... Leggi su seriea24 (Di martedì 20 settembre 2022)DI- Laè tornata ad allenarsi con i pochi rimasti dalla mancata convocazione in Nazionale e recupero per gli infortunati. Periodo molto buio in casa Juventina, dopo aver trovato l’ennesima sconfitta ai danni del Monza. Ciò rappresenta una partenza davvero scioccante. Poco gioco convincente e, inoltre, laè stata tradita anche da chi dovrebbe portare sana mentalità in casa Piemontese. Stiamo parlando, ovviamente di Angel Diche, al 40? della prima frazione di gioco è stato espulso, dopo aver rifilato una gomitata ad Izzo.ci sarà il vero e proprio riscontro su quante l’Argentino ne salterà, ecco cosa dice lapossibiledel Fideo. “È atteso peril ...

