ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Juventus, dall’Inghilterra: #Nedved vuole il ritorno di #Conte - PianetaMilan : #Juventus, dall’Inghilterra: #Nedved vuole il ritorno di #Conte - zazoomblog : Conte-Juventus la rivelazione fa impazzire i tifosi: annuncio dall’Inghilterra - #Conte-Juventus #rivelazione - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: #Juventus, la rivelazione dall’Inghilterra: “àNedved ha parlato in questi giorni con #Conte” - serieAnews_com : #Juventus, la rivelazione dall’Inghilterra: “àNedved ha parlato in questi giorni con #Conte” -

Calciomercato.com

Brutte notizie per la: il Liverpool ha infatti retrocesso Arthur nella squadra Under 21 Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Arthur con la maglia del Liverpool. Il centrocampista ...Commenta per primo N'Golo Kanté può lasciare il Chelsea e per lui spunta anche la Serie A: secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa britannica,e Milan monitorano la situazione del centrocampista francese. Conferma dall'Inghilterra: la Juve ha pensato a De Zerbi