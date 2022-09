Juventus | Adani contro Allegri | “Ha fatto schifo | i tifosi non ne possono più”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 settembre 2022) “Quello che sta facendonuoce ad una sola persona: a sé stesso. Per colpa sua è rimasto da solo, ad attirarsi negatività e a prendere in giro, senza costruire niente.il Monza, lahaanche in 1111. La gente è un elemento imprescindibile del calcio, ma non ce la fa più: gli juventini vorrebbero che andasse via”. Così Daniele, dalla BoboTV su Twitch, torna a parlare di Massimilianoe di, attaccando il tecnico livornese per i suoi scarsi risultati in questo avvio di stagione. L’ex difensore, ora commentatore sportivo, pizzicaper come far rendere i suoi giocatori in campo (“c’è qualche giocatore che sta rendendo, a parte Miretti? C’è spirito di ...