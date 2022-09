Juve e Inter, tutti gli appuntamenti prima del Mondiale (Di martedì 20 settembre 2022) Bianconeri e nerazzurri cercano la svolta: ecco tutte le partite che attendono le due squadre dopo la sosta e prima dello stop per il ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 20 settembre 2022) Bianconeri e nerazzurri cercano la svolta: ecco tutte le partite che attendono le due squadre dopo la sosta edello stop per il ...

FBiasin : Oggi hanno perso (nell’ordine) #Inter, #Juve, #Roma e #Milan. Ognuna di queste squadre ha portato a casa la bellez… - gippu1 : Non succedeva dalla 6^ giornata 2015-16 (Inter-Fiorentina 1-4, Genoa-Milan 1-0, Napoli-Juventus 2-1): nella stessa… - FBiasin : #Juve, #Inter… mescoliamo le squadre? #MonzaJuve #UdineseInter - ponchianonzo : RT @Francescovic17: Praticamente la Juve sta facendo tutto,ma proprio tutto quello per cui abbiamo preso per il culo l’Inter da sempre. - petitoblu : @stevevicrn Curiosa l'assonanza tra Inter e Juve in questo momento. Entrambe sono in grosse difficoltà entrambe non… -