Juve e Inter | da Paredes ad Asllani | due crisi che hanno radici nel mercato

FBiasin : Oggi hanno perso (nell’ordine) #Inter, #Juve, #Roma e #Milan. Ognuna di queste squadre ha portato a casa la bellez… - gippu1 : Non succedeva dalla 6^ giornata 2015-16 (Inter-Fiorentina 1-4, Genoa-Milan 1-0, Napoli-Juventus 2-1): nella stessa… - FBiasin : #Juve, #Inter… mescoliamo le squadre? #MonzaJuve #UdineseInter - diavolista : @MilanFo60352769 Ma certo alla distanza saranno le solite 2 Juve e Inter. Come l anno scorso - Luxgraph : Paredes e Di Maria, il mercato Juve ribaltato: da euforia a crisi -

Grandi protagoniste della sessione estiva di mercato,stanno però facendo i conti con il campo e con i risultati che stentano ad ...sono chiamate alla svolta, in caso contrario potrebbe essere un cambio in panchina: Tuchel, Pochettino e non solo. Tutti gli allenatori svincolatisono chiamate alla svolta, ...ROMA - Tempo di primi bilanci anche per quella serie A che questa settimana è ferma ai box per gli impegni della nazionale in Nations League prima con ...È arrivata la prima sosta del campionato, unico stop prima del Mondiale in Qatar. La Lazio chiude il primo segmento di Serie A in modo positivo, battendo 4-0 in trasferta la Cremonese ...