Juve e Inter | da Paredes ad Asllani | crisi con radici nel mercato | VIDEO

(Di martedì 20 settembre 2022) Da Leandro, acquisto 'last minute', a Kristjan, dimenticato in panchina. Ledintus e, secondo il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, hanno origine nei problemi irrisolti di calcio. Nella sua opinione

FBiasin : Oggi hanno perso (nell’ordine) #Inter, #Juve, #Roma e #Milan. Ognuna di queste squadre ha portato a casa la bellez… - gippu1 : Non succedeva dalla 6^ giornata 2015-16 (Inter-Fiorentina 1-4, Genoa-Milan 1-0, Napoli-Juventus 2-1): nella stessa… - FBiasin : #Juve, #Inter… mescoliamo le squadre? #MonzaJuve #UdineseInter - lukalauti : @marco9894 @dalbertocarlos_ @Aanto_9 @_ElPrincipe22 @Yuro_23 Bastoni è il fratello di quello che giocava con Conte,… - melomonaco86 : @Fede_Spera86 @titti97370553 @LGramellini @MatthijsPog no sei arrivato quarto perche' ti hanno dato il rigore su Cu… -

Chi sarà il prossimo Non solo tecnici di squadre "piccole", in difficoltà, ma anche due top club che finora hanno deluso:. ALLEGRI E INZAGHI I bianconeri hanno perso in Champions ...Bianconeri e nerazzurri cercano la svolta: ecco tutte le partite che attendono le due squadre dopo la sosta e prima dello stop per il ...Statistiche Serie A 20 settembre, Udinese imbattibile nei rendimenti delle scommesse. Juventus e Inter da incubo anche qui.L’ex capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 è a un passo dalla panchina del Benevento. Ecco quello che non sapete di lui ...