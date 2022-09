Juve, Allegri out? Costi improponibili per l’esonero (Di martedì 20 settembre 2022) Delle condizioni impensabili al momento quelle che comporterebbero l’esonero di Max Allegri dalla Juve. Nonostante delle notevoli falle nella gestione della squadra da parte del livornese, come reso evidente dai dubbi dei vertici societari, un eventuale divorzio costerebbe infatti troppo al gruppo bianconero. Costi che arriverebbero a cifre paragonabili a quelle per i top player, considerando stipendio e ingaggio di un nuovo tecnico. Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, una consistente parte della Juve sta ancora ponendo l’accento sulla necessità di un esonero per Allegri, soprattutto per la non indifferente posizione di incertezza della squadra. Che il tecnico possa tornare o meno a essere padrone della situazione, non poco significativo risulta tuttavia l’aspetto ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 settembre 2022) Delle condizioni impensabili al momento quelle che comporterebberodi Maxdalla. Nonostante delle notevoli falle nella gestione della squadra da parte del livornese, come reso evidente dai dubbi dei vertici societari, un eventuale divorzio costerebbe infatti troppo al gruppo bianconero.che arriverebbero a cifre paragonabili a quelle per i top player, considerando stipendio e ingaggio di un nuovo tecnico. Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, una consistente parte dellasta ancora ponendo l’accento sulla necessità di un esonero per, soprattutto per la non indifferente posizione di incertezza della squadra. Che il tecnico possa tornare o meno a essere padrone della situazione, non poco significativo risulta tuttavia l’aspetto ...

