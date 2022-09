Ivan il pazzo, da galeotto a eroe della nuova Russia (Di martedì 20 settembre 2022) Si chiamava Ivan Neparatov e nella sua vita precedente aveva un soprannome che è un programma: il "pazzo" Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) Si chiamavaNeparatov e nella sua vita precedente aveva un soprannome che è un programma: il "

AntiPUDE : @Ivan_Grieco Picchia duro. Io ancora non posso smettere con gli psicofarmaci a causa di quel pazzo ipocondriaco. - Ivan_milanista : @Spina14_acm Io chiedo solo una cosa per il mercato di gennaio..un pazzo che fa un'offerta per lui..poi possono fare il cazzo che vogliono.. - FantaSecolo : @Ivan_Grieco @ldv_ldv Ma sei pazzo? Già non te se incula nessuno, ti metti a scacciare la gente - __amatisempre__ : RT @cliclaxcherik: ivan silvestrini sta facendo il pazzo - cliclaxcherik : ivan silvestrini sta facendo il pazzo -