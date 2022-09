Italia, Vicario: «Essere qui una grande emozione. Idolo? Buffon» (Di martedì 20 settembre 2022) Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo l’inizio di queste due settimane di lavoro con l’Italia Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo l’inizio di queste due settimane di lavoro con l’Italia. Le sue dichiarazioni: «Io e Provedel abbiamo trovato sin da subito i giusti compromessi per convivere». INGHILTERRA – «Sarà una grande emozione e sarà un revival di quello che è stata la vittoria dell’Europeo dell’Italia. L’ambientamento per noi è stato sin da subito positivo». PORTIERE – «Anche io a 6 anni ho messo per la prima volta i guanti anche se poi tutti cercavamo di metterti a fare il giocatore di movimento. Io ho voluto a tutti i costi fare il portiere. Idolo? Dico ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Guglielmo, portiere dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo l’inizio di queste due settimane di lavoro con l’Guglielmo, portiere dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo l’inizio di queste due settimane di lavoro con l’. Le sue dichiarazioni: «Io e Provedel abbiamo trovato sin da subito i giusti compromessi per convivere». INGHILTERRA – «Sarà unae sarà un revival di quello che è stata la vittoria dell’Europeo dell’. L’ambientamento per noi è stato sin da subito positivo». PORTIERE – «Anche io a 6 anni ho messo per la prima volta i guanti anche se poi tutti cercavamo di metterti a fare il giocatore di movimento. Io ho voluto a tutti i costi fare il portiere.? Dico ...

