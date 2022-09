Italia-Usa: Kissinger, 'sempre creduto in Draghi, capacità e coraggio' (Di martedì 20 settembre 2022) New York, 20 set. (Adnkronos) - "Ho sempre avuto fiducia in Mario Draghi e nella sua straordinaria capacità di analisi intellettuale. E' stato chiamato ad assumere ruoli complicati, varie posizioni di responsabilità, come presidente della Bce e come primo ministro in un momento difficile, ma ha sempre dimostrato capacità e coraggio, analizzando le questioni che gli si ponevano con il giusto approccio". Così l'ex Segretario di Stato statunitense Henry Kissinger, alla consegna del 'World Statesman Award' al presidente del Consiglio Mario Draghi, al Perrine di New York. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) New York, 20 set. (Adnkronos) - "Hoavuto fiducia in Marioe nella sua straordinariadi analisi intellettuale. E' stato chiamato ad assumere ruoli complicati, varie posizioni di responsabilità, come presidente della Bce e come primo ministro in un momento difficile, ma hadimostrato, analizzando le questioni che gli si ponevano con il giusto approccio". Così l'ex Segretario di Stato statunitense Henry, alla consegna del 'World Statesman Award' al presidente del Consiglio Mario, al Perrine di New York.

repubblica : Fondi russi ai partiti italiani, l'ex ambasciatore Usa Volker punta il dito contro Fratelli d'Italia e Lega - Agenzia_Ansa : Il presidente del Copasir, Urso, assicura - dopo un confronto con Gabrielli, a capo dell'Authority sulla sicurezza… - matteosalvinimi : A chi? La sinistra, in Italia e nel mondo, usa davvero mezzi così scorretti? La sinistra che perde, in Italia e nel… - mitsouko1 : RT @metaanto: La Francia molto probabilmente non ci darà energia x due anni, la Norvegia e l' Olanda si arricchiscono con la crisi e la Ge… - SuperMe63185589 : RT @Gitro77: Ma su quegli italiani evidentemente servi prezzolati degli americani e sulle ingerenze USA in Italia, nessuno ha niente da dir… -