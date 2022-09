Italia-Usa: Biden, 'Draghi voce potente, grazie per la sua leadership' (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Mi congratulo con il mio amico, primo ministro Mario Draghi", insignito del World Statesman Award, "per il suo lavoro nel far progredire i diritti umani nel pianeta. Draghi è stato una voce potente nel promuovere la tolleranza e la giustizia e lo ringrazio per la sua leadership". Così il presidente statunitense Joe Biden, nel messaggio inviato all'Appeal of Conscience Foundation per il premio riconosciuto al presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Mi congratulo con il mio amico, primo ministro Mario", insignito del World Statesman Award, "per il suo lavoro nel far progredire i diritti umani nel pianeta.è stato unanel promuovere la tolleranza e la giustizia e lo ringrazio per la sua". Così il presidente statunitense Joe, nel messaggio inviato all'Appeal of Conscience Foundation per il premio riconosciuto al presidente del Consiglio.

