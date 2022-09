Italia, Raspadori: “Dobbiamo farlo per ripartire” (Di martedì 20 settembre 2022) Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, sta rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Coverciano. Nel secondo giorno di raduno della Nazionale, è il giovane attaccante azzurro a prendere la parola. Raspadori, arrivato quest’estate all’ombra del Vesuvio, ha già realizzato due gol con la maglia del Napoli: uno in campionato contro lo Spezia e un altro in Champions League contro i Rangers. L’attaccante classe 2000 è ora pronto a fare bella figura anche con l’azzurro della Nazionale in vista degli impegni contro l’Inghilterra e l’Ungheria. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Raspadori, Nazionale Italiana (Photo by Claudio Villa/Getty Images) Italia, le parole di Raspadori “ripartire con chi è qua da più tempo è la cosa ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 settembre 2022) Giacomo, attaccante del Napoli, sta rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Coverciano. Nel secondo giorno di raduno della Nazionale, è il giovane attaccante azzurro a prendere la parola., arrivato quest’estate all’ombra del Vesuvio, ha già realizzato due gol con la maglia del Napoli: uno in campionato contro lo Spezia e un altro in Champions League contro i Rangers. L’attaccante classe 2000 è ora pronto a fare bella figura anche con l’azzurro della Nazionale in vista degli impegni contro l’Inghilterra e l’Ungheria. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:, Nazionalena (Photo by Claudio Villa/Getty Images), le parole dicon chi è qua da più tempo è la cosa ...

