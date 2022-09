Fil_Biafora : Lorenzo #Pellegrini è stato rimandato a Trigoria dalla Nazionale. Contro l’Atalanta ha sentito una “pizzicata” al s… - g_iallorossi : Dopo i controlli dello staff medico dell'Italia di questa mattina, Lorenzo #Pellegrini lascia il ritiro azzurro e t… - cmdotcom : #Italia: #Pellegrini e #Politano lasciano il ritiro. Mancini chiama #Frattesi, #Esposito e #Gabbiadini - TuttoMercatoWeb : Italia, dopo Politano saluta anche Pellegrini. Convocati Esposito, Frattesi e Gabbiadini - RaimondoDM : ???? Dopo Verratti lasciano oggi il ritiro della Nazionale causa infortunio Pellegrini e Politano. Convocati Fratte… -

Pagine Romaniste

Al contrario di, che ha deciso di lasciare il ritiro dell', l'argentino resterà in quello dell'albiceleste almeno fino a venerdì 23 . Dopodiché l'attaccante svolgerà nuovi controlli ......un processo irreversibile e che presto possano uscire 2 - 3 attaccanti per il futuro dell'. ... Tonali non credo abbia grossi problemi e valutiamo'. SUL PERCORSO - 'Fino a dicembre non ... Allenamento Italia, Pellegrini ha svolto differenziato Politano e Pellegrini non ce la fanno e lasciano il ritiro dell’Italia: Mancini chiama Frattesi e Gabbiadini. COMUNICATO ITALIA– «Matteo Politano lascia la Nazionale e rientra a Napoli. L’attaccante ...Dopo poco più di un mese dall’inizio della stagione, lo Special One deve fare a meno di 11 giocatori. Lo stesso problema avuto dal suo connazionale nelle due annate alla guida dei giallorossi Oltre al ...