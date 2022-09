Italia, Mazzocchi: «Straordinario se ripenso alla strada fatta» (Di martedì 20 settembre 2022) Le parole di Mazzocchi, alla sua prima convocazione in azzurro: «I sogni li fa chi dorme, gli obiettivi si raggiungono con il lavoro» Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di Rai Sport dal ritiro di Coverciano della nazionale Italiana. Di seguito le sue parole. CONVOCAZIONE – «Sono contentissimo, è qualcosa di Straordinario, ripensando a tutta la strada che ho fatto. Ho la convinzione che i sogni li fa molto spesso chi dorme, gli obiettivi si raggiungono con il lavoro. Ho iniziato a fare il fruttivendolo pere aiutare i miei genitori, poi sono stato fortunato a intraprendere la strada del calcio, che mi ha salvato la vita». SOPRANNOME ‘TALISMANO’ – «Mi piace il soprannome, che viene anche dal sacrificio e dal non arrendersi mai. Cerco di portare esperienza ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Le parole disua prima convocazione in azzurro: «I sogni li fa chi dorme, gli obiettivi si raggiungono con il lavoro» Pasqualeha parlato ai microfoni di Rai Sport dal ritiro di Coverciano della nazionalena. Di seguito le sue parole. CONVOCAZIONE – «Sono contentissimo, è qualcosa di, ripensando a tutta lache ho fatto. Ho la convinzione che i sogni li fa molto spesso chi dorme, gli obiettivi si raggiungono con il lavoro. Ho iniziato a fare il fruttivendolo pere aiutare i miei genitori, poi sono stato fortunato a intraprendere ladel calcio, che mi ha salvato la vita». SOPRANNOME ‘TALISMANO’ – «Mi piace il soprannome, che viene anche dal sacrificio e dal non arrendersi mai. Cerco di portare esperienza ...

