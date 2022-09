Italia | Mazzocchi | “Gli obiettivi si raggiungono solo con il lavoro | i sogni li fa chi dorme”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 settembre 2022) L’esterno della Salernitana e della Nazionalena, Pasquale, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘RaiSport’, ha parlato della sua prima convocazione in vista delle sfide contro Inghilterra ed Ungheria: “Sono molto felice, ripensando a tutta la strada che ho fatto è qualcosa di incredibile. Glisisoltanto con il, ili fa chi. Ho cominciato facendo il fruttivendolo per dare una mano alla mia famiglia, il calcio mi ha salvato, sono stato fortunato. Provo sempre a portare esperienza nello spogliatoio. Ringrazio il presidente della Salernitana e i miei compagni di squadra per avermi aiutato a centrare questo obiettivo, per me è un punto di partenza. I miei genitori ancora non riescono a credere che io sia stato ...