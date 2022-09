Italia | Acerbi | «Dobbiamo rimboccarci le maniche»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 settembre 2022) Le parole didal ritiro della nazionalena: «La Nazionale deve responsabilizzare tutti, dare qualcosa in più» Francescoha parlato ai microfoni di Rai Sport dal ritiro della nazionalena a Coverciano. Di seguito le sue parole. RESPONSABILITÁ – «La Nazionale deve responsabilizzare tutti, abbiamo vinto l’Europeo ma siamo andati fuori dai Mondiali.lee dare qualcosa in più, dal primo all’ultimo. C’è mancanza di attaccanti sì, ma anche di giocatorini, che non crescono perché non giocano. C’è meno scelta, scendono di categoria i giovani e faticano a mettersi in mostra. Poi dipende anche dal carattere e dalla voglia di sfondare. I grandi di facevano crescere quando io ero giovane, dovevi ...