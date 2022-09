Ita | la trattativa finale slitta a dopo il voto | summit con Certares e Delta Air

kospeti : Ita Airways, la trattativa Tesoro-Certares va ai tempi supplementari @corriere Al Corsera la scelta di Certares pi… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Ita Airways, la trattativa Tesoro-Certares va ai tempi supplementari #economia #italia #governo… - robreg1 : RT @leonard_berberi: La trattativa Tesoro-#Certares sulla vendita della maggioranza di #ItaAirways dovrebbe andare ai tempi supplementari e… - leonard_berberi : La trattativa Tesoro-#Certares sulla vendita della maggioranza di #ItaAirways dovrebbe andare ai tempi supplementar… - Diariolavoro : RT @FiltCgil: Sul @Diariolavoro @tomnutarelli intervista il segretario nazionale @fcuscito sulla decisione del #Mef di avviare trattativa i… -

Ladunque, secondo i media locali, è in corso. Intanto, com'è noto, Air France - Klm è ...e Certares della cordata scelta dal Mef per trattare in via esclusiva per l'acquisizione di...Ladunque, secondo i media locali, è in corso. Intanto, com'è noto, Air France - Klm è ...e Certares della cordata scelta dal Mef per trattare in via esclusiva per l'acquisizione di...La trattativa per la vendita del 50% più un’azione di Ita Airways al consorzio guidato da Certares entrerà nel vivo dopo le elezioni. La prossima settimana, probabilmente mercoledì o giovedì, è in pro ...Una delegazione del governo colombiano e ha incontrato rappresentanti dei dissidenti delle FARC "valutare la possibilità di avviare un dialogo" nel quadro della pace totale". Il presidente della Colom ...