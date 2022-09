Iran, morta perche' portava male il velo: proteste e disordini a Teheran (Di martedì 20 settembre 2022) proteste in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni arrestata dalla polizia di Teheran perche' non portava il velo in modo 'appropriato' e morta tre giorni dopo in ospedale a causa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022)indopo la morte di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni arrestata dalla polizia di' nonilin modo 'appropriato' etre giorni dopo in ospedale a causa ...

Internazionale : In Iran Mahsa Amini è morta tre giorni dopo essere stata fermata dalla polizia religiosa. La vicenda ha fatto esplo… - repubblica : Iran, hijab bruciati e studenti in piazza. Si allarga la protesta per la ragazza morta nelle mani della polizia: 5… - Agenzia_Ansa : Mahsa Amini, ventiduenne iraniana, è morta dopo essere entrata in coma martedì sera in seguito a un arresto a Teher… - telodogratis : Giovane morta per un velo indossato male, in Iran esplode la rabbia contro l’integralismo - GMorenghi : RT @Asiablog_it: #IRAN ???? Al funerale di Mahsa Amini, morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale, le donne si sono tolte il ve… -