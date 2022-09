Inzaghi non ha più difese (o forse ne ha troppe): la gestione senza logica dell’Inter (Di martedì 20 settembre 2022) La disastrosa prestazione dell’Inter alla Dacia Arena di Udine rimette Simone Inzaghi e la sua gestione tecnica sul banco degli imputati C’era una volta il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni che sembrava indissolubile granito e immune a qualsiasi attacco all’Inter: un blocco concreto e compatto forgiato da Conte, cui Inzaghi ha potuto affidarsi senza remore. C’era una volta, appunto. Perché adesso non esiste più. Ed è difficile immaginare di ricostruire un muro abbattuto mattone dopo mattone da scelte discutibili, dell’allenatore ma anche e soprattutto della società. Urge infatti andare a monte di una situazione che sta sfuggendo pericolosamente di mano. Suning ci è o ci fa? In ogni azienda che si rispetti, confusione e incertezza gestionale sono primi indizi di quel che sarà il risultato finale, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) La disastrosa prestazionealla Dacia Arena di Udine rimette Simonee la suatecnica sul banco degli imputati C’era una volta il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni che sembrava indissolubile granito e immune a qualsiasi attacco all’Inter: un blocco concreto e compatto forgiato da Conte, cuiha potuto affidarsiremore. C’era una volta, appunto. Perché adesso non esiste più. Ed è difficile immaginare di ricostruire un muro abbattuto mattone dopo mattone da scelte discutibili, dell’allenatore ma anche e soprattutto della società. Urge infatti andare a monte di una situazione che sta sfuggendo pericolosamente di mano. Suning ci è o ci fa? In ogni azienda che si rispetti, confusione e incertezza gestionale sono primi indizi di quel che sarà il risultato finale, ...

