Pall_Gonfiato : Inter, telefono bollente tra Marotta e Inzaghi: ecco cosa si sono detti - ICI_Jakarta : RT @franvanni: Inzaghi e Marotta si sono sentiti al telefono e si vedranno giovedì alla Pinetina. Nessuno all'Inter nasconde i problemi, an… - ericdraven667 : RT @franvanni: Inzaghi e Marotta si sono sentiti al telefono e si vedranno giovedì alla Pinetina. Nessuno all'Inter nasconde i problemi, an… - marcullo02 : RT @franvanni: Inzaghi e Marotta si sono sentiti al telefono e si vedranno giovedì alla Pinetina. Nessuno all'Inter nasconde i problemi, an… - antig9696 : RT @franvanni: Inzaghi e Marotta si sono sentiti al telefono e si vedranno giovedì alla Pinetina. Nessuno all'Inter nasconde i problemi, an… -

Inter News 24

L'volta pagina dopo Udine e prova a capire cosa non funziona, dove può crescere. Simone si è sfogato alcon il fratello Pippo, primo in classifica in serie B con la Reggina. Poi ha ...Non una vera e propria intervista, ma le sensazioni del tecnico riportate dalla Gazza dopo una conversazione al. E allora, ecco cosa pensa l'allenatore dell'. Innanzitutto è convinto di ... Vanni, Inter: «Inzaghi e Marotta si vedranno giovedì» La Lega Navale Italiana (LNI) sarà presente al Salone Nautico di Genova, dal 22 al 27 settembre, con due stand ...Nelle sue precedenti esperienze in bianconero, il tecnico non faceva mai drammi per una assenza: fu ad esempio capace di vincere una semfinale di Champions a ...