Insulti e sputi all'autista che ha chiesto alla passeggera di indossare la mascherina (Di martedì 20 settembre 2022) No vax, negazionisti e quant'altro: violenti e egoisti. Un nuovo episodio di aggressione, oggi, ad un autista di un bus a Cecina (Livorno) per l'uso della mascherina. Lo denuncia in una nota la Rsa ... Leggi su globalist (Di martedì 20 settembre 2022) No vax, negazionisti e quant'altro: violenti e egoisti. Un nuovo episodio di aggressione, oggi, ad undi un bus a Cecina (Livorno) per l'uso della. Lo denuncia in una nota la Rsa ...

