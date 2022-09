Infortunio Rebic, aggiornamenti sull’attaccante del Milan (Di martedì 20 settembre 2022) Infortunio Rebic, ultimissimi aggiornamenti sull’attaccante del Milan: quali sono le sue condizioni Non arrivano buone notizie per quanto riguarda la condizione fisica di Ante Rebic. L’ernia non è ancora rientrata del tutto e l’attaccante del Milan non è ancora al meglio inevitabilmente. Rimane quindi in dubbio la sua presenza per i match contro Empoli e Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022), ultimissimidel: quali sono le sue condizioni Non arrivano buone notizie per quanto riguarda la condizione fisica di Ante. L’ernia non è ancora rientrata del tutto e l’attaccante delnon è ancora al meglio inevitabilmente. Rimane quindi in dubbio la sua presenza per i match contro Empoli e Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

