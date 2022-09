Infortunio Pellegrini, le condizioni del capitano della Roma (Di martedì 20 settembre 2022) Infortunio Pellegrini, aggiornamenti sulle condizioni del capitano della Roma: ecco come sta il giallorosso In vista di Inter Roma, i giallorossi possono tirare fuori un grande sospiro di sollievo. Come citato dall’Ansa, si temeva una lesione per il centrocampista Romano: tutto però rientrato e ora il centrocampista + pronto per la sfida contro i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022), aggiornamenti sulledel: ecco come sta il giallorosso In vista di Inter, i giallorossi possono tirare fuori un grande sospiro di sollievo. Come citato dall’Ansa, si temeva una lesione per il centrocampistano: tutto però rientrato e ora il centrocampista + pronto per la sfida contro i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

asrsupporter : RT @BighiTheKid: Giornata di GOMBLODDI: - Dybala avrebbe finto l’infortunio per essere pimpante con la sua Nazionale. - Pellegrini avrebb… - BighiTheKid : Giornata di GOMBLODDI: - Dybala avrebbe finto l’infortunio per essere pimpante con la sua Nazionale. - Pellegrini… - sportli26181512 : Roma, Pellegrini infortunato ma nessuna lesione: con l'Inter può esserci: Il capitano della Roma lascia la Nazional… - klivio5 : #Pellegrini....ma quale infortunio lo hanno sfanculato pure in nazionale -