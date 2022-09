Infortuni Juve, tre rientri dopo la sosta: ecco quali (Di martedì 20 settembre 2022) Infortuni Juve, tre rientri per i bianconeri dopo la sosta per le Nazionali: ecco chi tornerà a disposizione di Allegri Stando a quanto riportato da Sky Sport 24, Allegri con ogni probabilità riavrà a disposizione Alex Sandro, Locatelli e Rabiot, mentre per Pogba e Chiesa i tempi di recupero sono molto più lunghi del previsto. rientri importanti in casa Juve con i bianconeri che, dopo la sosta per le Nazionali, affronteranno Bologna, Maccabi Haifa e Milan in sei giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022), treper i bianconerilaper le Nazionali:chi tornerà a disposizione di Allegri Stando a quanto riportato da Sky Sport 24, Allegri con ogni probabilità riavrà a disposizione Alex Sandro, Locatelli e Rabiot, mentre per Pogba e Chiesa i tempi di recupero sono molto più lunghi del previsto.importanti in casacon i bianconeri che,laper le Nazionali, affronteranno Bologna, Maccabi Haifa e Milan in sei giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

EzioGreggio : La @juventusfc è in una crisi epocale: ai tifosi non resta che stare vicina alla squadra. L’elenco dei problemi vie… - Gazzetta_it : Sedici infortuni in due mesi: è allarme in casa Juve - giuventinaa_ : @ilciccio67 @mike_fusco @juve_grecchi @ChicoNPstaff In realtà no, si è infortunato a marzo, alla quinta giornata, (… - ZonaBianconeri : RT @CalcioNews24: La #Juve ritroverà tre calciatori dopo la sosta ?? - CalcioNews24 : La #Juve ritroverà tre calciatori dopo la sosta ?? -