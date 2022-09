In Russia torna il patriottismo a scuola. Dalla “liberazione dell’Ucraina” alle marce in uniforme: oltre 50mila iniziative nazionaliste (Di martedì 20 settembre 2022) Negli ultimi anni le autorità russe hanno prestato particolare attenzione all’educazione patriottica delle nuove generazioni. Nell’amministrazione del presidente si è formato un dipartimento speciale per l’educazione dei giovani, nelle scuole compaiono “consiglieri per il lavoro educativo” e presto nel Paese apparirà un nuovo organo che richiamerà l’organizzazione pionieristica sovietica, dove ai bambini, tra le altre cose, verranno “spiegati episodi politici”. Gli scolari imparano a marciare e a ragionare sull’importanza della guerra in Ucraina mentre agli studenti vengono impartiti corsi di propaganda. La guerra spiegata in classe – Già a febbraio, le scuole in Russia hanno ricevuto materiali didattici per le lezioni sulla “operazione speciale di mantenimento della pace” in Ucraina che esponevano il punto di vista ufficiale sull’invasione. A marzo, il ministero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Negli ultimi anni le autorità russe hanno prestato particolare attenzione all’educazione patriottica delle nuove generazioni. Nell’amministrazione del presidente si è formato un dipartimento speciale per l’educazione dei giovani, nelle scuole compaiono “consiglieri per il lavoro educativo” e presto nel Paese apparirà un nuovo organo che richiamerà l’organizzazione pionieristica sovietica, dove ai bambini, tra le altre cose, verranno “spiegati episodi politici”. Gli scolari imparano a marciare e a ragionare sull’importanza della guerra in Ucraina mentre agli studenti vengono impartiti corsi di propaganda. La guerra spiegata in classe – Già a febbraio, le scuole inhanno ricevuto materiali didattici per le lezioni sulla “operazione speciale di mantenimento della pace” in Ucraina che esponevano il punto di vista ufficiale sull’invasione. A marzo, il ministero ...

