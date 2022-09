In Amazzonia già superato il totale degli incendi del 2021 (Di martedì 20 settembre 2022) Gli incendi registrati in Amazzonia nei primi nove mesi del 2022 superano quelli rilevati nell'intero 2021. Lo rende noto l'Istituto brasiliano per la ricerca spaziale (Inpe). Secondo l'Inpe, sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Gliregistrati innei primi nove mesi del 2022 superano quelli rilevati nell'intero. Lo rende noto l'Istituto brasiliano per la ricerca spaziale (Inpe). Secondo l'Inpe, sulla ...

In Amazzonia già superato il totale degli incendi del 2021 Gli incendi registrati in Amazzonia nei primi nove mesi del 2022 superano quelli rilevati nell'intero 2021. Lo rende noto l'Istituto brasiliano per la ricerca spaziale (Inpe). Secondo l'Inpe, sulla base dei dati raccolti fino ...