Ilary Blasi turista a Roma si diverte con gli amici

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 settembre 2022)troppo magra?distrutta dalla separazione con Francesco Totti? Sui social in realtà sembra vederla piena di vita e di brand costosissimi da pubblicizzare, piena die di voglia di divertirsi in modo semplice. Sarà magari quello che vuole mostrare ma il messaggio arriva chiaro e se Totti resta chiuso in caso con Noemi e pochi altri la sua ex moglie continua a trovare qualcosa di carino da fare ogni giorno. In attesa di tornare a pieno ritmo al lavoro in tvmostra parte delle sue giornate e lo fa per i tantissimi follower che poi sbirciano anche cosa indossa, con cosa lo abbina e in quali occasioni. Con lei c’è sempre qualcuno e non solo le sorelle e il resto della famiglia. Ha ben più di un’amica su cui contare, non è vero che è ...