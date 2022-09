Ilary Blasi bombarda Totti? La figlia Chanel: "Mi sono fatto l'amante". Una slavina (Di martedì 20 settembre 2022) Da settimane non si fa che parlare della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il mondo del gossip sembra non occuparsi di altro da un po' di tempo a questa parte. A colpire, nelle ultime ore, è stato però il video pubblicato da una dei figli della coppia, Chanel. La 15enne ha postato un filmato su TikTok nel quale appare allo specchio mentre intona una canzone. Il brano in sottofondo sembra essere "Mi son fatto l'amante" di Natale Galletta. Si tratta di una canzone neomelodica che recita: "Hai fatto sempre le cose sbagliate / faciss mai na cos ca m' fa piacer / ed io come nu scem' ti ho sempre voluta / con la speranza che saresti un po' cambiata". Secondo alcuni utenti della piattaforma, ci sarebbe un riferimento implicito a Totti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Da settimane non si fa che parlare della rottura tra Francesco. Il mondo del gossip sembra non occuparsi di altro da un po' di tempo a questa parte. A colpire, nelle ultime ore, è stato però il video pubblicato da una dei figli della coppia,. La 15enne ha postato un filmato su TikTok nel quale appare allo specchio mentre intona una canzone. Il brano in sottofondo sembra essere "Mi sonl'" di Natale Galletta. Si tratta di una canzone neomelodica che recita: "Haisempre le cose sbagliate / faciss mai na cos ca m' fa piacer / ed io come nu scem' ti ho sempre voluta / con la speranza che saresti un po' cambiata". Secondo alcuni utenti della piattaforma, ci sarebbe un riferimento implicito ae ...

