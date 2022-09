‘Il treno dell’anima’, il nuovo album di Enzo Avitabile (Di martedì 20 settembre 2022) NAPOLI – Un arcobaleno di suoni, musiche e parole. Può essere definito così il nuovo album di Enzo Avitabile, ‘Il treno dell’anima’. L’opera, uscito il 16 settembre su cd, vinile e su tutte le piattaforme digitali, è prodotto dalla label Black Tarantella dell’artista partenopeo e distribuito da Believe. Un nuovo tassello del composito mosaico fatto di incontri e contaminazioni felici, che il cantautore e compositore porta avanti da oltre 40 anni. 11 tracce, tra brani inediti e riletture tratte dalla discografia di Enzo Avitabile, e un ispirato dialogo in questo nuovo lavoro con grandi artisti italiani (e amici) come Luciano Ligabue, Edoardo Bennato, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, LorEnzo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 settembre 2022) NAPOLI – Un arcobaleno di suoni, musiche e parole. Può essere definito così ildi, ‘Il. L’opera, uscito il 16 settembre su cd, vinile e su tutte le piattaforme digitali, è prodotto dalla label Black Tarantella dell’artista partenopeo e distribuito da Believe. Untassello del composito mosaico fatto di incontri e contaminazioni felici, che il cantautore e compositore porta avanti da oltre 40 anni. 11 tracce, tra brani inediti e riletture tratte dalla discografia di, e un ispirato dialogo in questolavoro con grandi artisti italiani (e amici) come Luciano Ligabue, Edoardo Bennato, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Lor...

lorepregliasco : Sto tornando da Parigi a Torino. In treno. Il confronto tra il TGV dell'andata (un tempo treno all'avanguardia, ora… - maniconio : Heidi che si dirige per il treno a Francoforte dalla signorina Rottermeier dopo aver abbandonato il nonno - Lopinionista : 'Il treno dell'anima', il nuovo album di Enzo Avitabile - BRADYPUSS : RT @QuelloConLaCana: Sono qui a Rimini che aspetto il treno in ritardo ma domattina alle 7:20 transiteró nuovamente da qui per tornare a Pe… - marcusoloc : 'Uomini e Topi' la prima volta che lo lessi. Più di recente 'Il Treno dei Bambini' di Ardone?? -