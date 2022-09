Il treno del foliage è il viaggio più panoramico d'Italia: il percorso (Di martedì 20 settembre 2022) C'è un treno storico che farà sognare tutti gli amanti dei paesaggi pazzeschi delle Valli Alpine: nelle Centovalli, a partire dal 15 ottobre fino al 6 novembre sarà possibile salire a bordo dei treni ... Leggi su leggo (Di martedì 20 settembre 2022) C'è unstorico che farà sognare tutti gli amanti dei paesaggi pazzeschi delle Valli Alpine: nelle Centovalli, a partire dal 15 ottobre fino al 6 novembre sarà possibile salire a bordo dei treni ...

lorepregliasco : Sto tornando da Parigi a Torino. In treno. Il confronto tra il TGV dell'andata (un tempo treno all'avanguardia, ora… - nomresadsngs : questo treno del cazzo che non parte più io devo andare a lavoro - IesuAnna : RT @carloemme50: @Alyenante C’è n’è sono tanti e se fosse per loro voi donne ancora non potreste votare. Per alcuni di dovrebbe ancora disc… - AlaskaSpines : RT @Cazzaccimiei1: Propongo una misura per far pagare il treno ai fuori sede il 300% in più del prezzo normale. - frufru821 : RT @Cazzaccimiei1: Propongo una misura per far pagare il treno ai fuori sede il 300% in più del prezzo normale. -