Il traffico di droga con le ricette mediche (Di martedì 20 settembre 2022) Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri tra le province di Monza e Milano, con l'accusa di aver organizzato e gestito un giro di spaccio di oppiacei camuffati da richieste per necessità mediche, caricando i costi sul sistema... Leggi su today (Di martedì 20 settembre 2022) Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri tra le province di Monza e Milano, con l'accusa di aver organizzato e gestito un giro di spaccio di oppiacei camuffati da richieste per necessità, caricando i costi sul sistema...

LaNotiziaQuoti : Stroncato un grosso traffico di droga in Alto Tevere. I militari di Città di Castello hanno arrestato due presunti… - AnsaLombardia : Traffico di droga con ricetta medica,12 arresti in Lombardia. Fra di loro un medico, guadagno di oltre 2,5 di euro… - Daniela53319730 : SILVIO BERLUSCONI: PRESUNTI TRAFFICI ILLECITI DI DROGA - SITUAZIONE INFORMATIVA SUL SUO CONTO - RISERVATA PERSONALE… - SkyTG24 : Traffico di droga con ricetta medica, 12 arresti in #Lombardia - occhio_notizie : Per nove imputati è arrivata la condanna di primo grado del Tribunale di Vallo. I restanti tre hanno scelto il rito… -